Frattesi: “Solo tre volte titolare? Capisco Inzaghi…” (Di domenica 13 ottobre 2024) Frattesi Inzaghi. Davide Frattesi è ormai uno dei punti fermi della Nazionale italiana, avendo Luciano Spalletti una grande stima di lui che è già a quota 7 goal in maglia azzurra. Nella Ilnerazzurro.it - Frattesi: “Solo tre volte titolare? Capisco Inzaghi…” Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Inzaghi. Davideè ormai uno dei punti fermi della Nazionale italiana, avendo Luciano Spalletti una grande stima di lui che è già a quota 7 goal in maglia azzurra. Nella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VOTI Udinese Inter : LAUTARO con la TESTA LIBERA - FRATTESI non solo GOL. LOVRIC fa 2 ERRORI - BIJOL in un momento TERRIBILE - I voti di Udinese Inter, gara di sabato 28 settembre valevole per la settima giornata di Serie A che ha visto trionfare i nerazzurri É stata una gara appassionante, inaugurata da un gol immediato di Frattesi e che i padroni di casa hanno avuto il merito di tenere viva fino all’ultimo. Udinese-Inter è finita 2-3 […]. (Calcionews24.com)

Frattesi spiega le difficoltà di Lautaro poi si sbilancia : “È solo l’inizio”. Risate dopo Udinese-Inter - Siparietto tra Frattesi e Lautaro dopo Udinese-Inter, con il centrocampista che ha fatto il punto sull'inizio di stagione del suo compagno, scherzandoci anche su.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Carnevali avverte l’Inter : «Frattesi? Sarebbe titolare ovunque - non solo in Italia!» - Dipende ovviamente dalla squadra in cui giochi e dall’allenatore. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Carnveali sul minutaggio di Frattesi nell’Inter SPAZIO – Giovanni Carnevali, poi, spende due parole anche su Davide Frattesi, ex Sassuolo, da più di un anno trasferitosi all’Inter: «Frattesi gioca poco e Locatelli sta rinascendo? Non mi sorprende, entrambi sono due giocatori molto ... (Inter-news.it)