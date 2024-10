Doppietta di Gaetani, la Sammaurese non molla mai e torna con un punto da Sasso Marconi (Di domenica 13 ottobre 2024) Pareggio esterno per la Sammaurese, che non cede e recupera due volte il Sasso Marconi in trasferta, 2-2 il risultato finale. Dopo un avvio equilibrato, da segnalare un buon intervento di Pozzer su Tarozzi e un’interessante botta da fuori di Gaetani fuori misura, i bolognesi sbloccano la sfida al Cesenatoday.it - Doppietta di Gaetani, la Sammaurese non molla mai e torna con un punto da Sasso Marconi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pareggio esterno per la, che non cede e recupera due volte ilin trasferta, 2-2 il risultato finale. Dopo un avvio equilibrato, da segnalare un buon intervento di Pozzer su Tarozzi e un’interessante botta da fuori difuori misura, i bolognesi sbloccano la sfida al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Calcio D girone D, il Ravenna risorge a Imola, il Forlì continua la caccia al Tau Altopascio - E’ la domenica del Ravenna che dà un calcio alla crisi e vince il derby di Imola. Ci pensa Onofri al 17’ a risolvere la pratica e a salvare così il ... (corriereromagna.it)

Calcio D girone D, il Ravenna risorse a Imola, il Forlì continua la caccia al Tau Altopascio - E’ la domenica del Ravenna che dà un calcio alla crisi e vince il derby di Imola. Ci pensa Onofri al 17’ a risolvere la pratica e a salvare così il ... (corriereromagna.it)

United in missione possibile. Al Calbi c’è aria di Progresso - Una gara da non sbagliare. E’ quella che oggi spetta allo United Riccione. Che torna al ’Calbi’ per affrontare il Progresso fanalino di coda. Una missione possibile, un’opportunità da non perdere per ... (ilrestodelcarlino.it)