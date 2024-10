Biccy.it - Diddy, un suo collega ammette: “Ora parlo io, alle sue feste a 16 anni”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tra vip che si trincerano dietro un religioso silenzio, altri che fanno parlare gli avvocati e quelli che mandano denunce, c’è anche chi parla in maniera tranquilla del caso di. Il rapper e attore Nick Cannon ospite al programma radiofonico The Breakfast Club ha rivelato di aver partecipate a delledi Sean Combs. Nick (ex di Mariah Carey) ha anche aggiunto che quando frequentava quei party aveva circa 16, ma ha assicurato di non aver visto nulla di grave, perché lui eraprincipali e non ai famosi freak off. “Oraio, perché non voglio che siano altri a raccontare cose non vere. Non ho nulla da nascondere e proprio per questo. Vivo nella verità. Le sueerano molto popolari alla fine degli90. In quelle serate non ho mai fatto nulla di grave, ma voglio dire che lea cui ho partecipato non erano le famigerate freak off.