Conte: “Un disegno Renzi-Schlein? Il Pd chiarisca, sarebbe grave” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il leader del M5S, Giuseppe ConteROMA – “Il Movimento ha posto un tema politico serissimo: il nostro modo di fare politica e di stare nelle istituzioni è incompatibile con quello di Matteo Renzi, che fa affari in giro per il mondo e al Contempo siede in Parlamento. Dopo 15 anni di attività politica, e un’esperienza di governo, il M5S continua a tenere alta l’asticella dell’etica pubblica: non siamo diventati una struttura di potere o di clientelismo, continuiamo a mettere al centro della nostra azione i bisogni di persone, famiglie e imprese”. Così, in un’intervista a Qn, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte risponde ad una domanda sull’errore che imputa alla segretaria dem nel voler tenere le porte aperte – con il suo “niente veti” – a Matteo Renzi. Il leader Iv, tra l’altro, aveva fatto sapere – in estrema sintesi – di avere un disegno con Schlein. Lopinionista.it - Conte: “Un disegno Renzi-Schlein? Il Pd chiarisca, sarebbe grave” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il leader del M5S, GiuseppeROMA – “Il Movimento ha posto un tema politico serissimo: il nostro modo di fare politica e di stare nelle istituzioni è incompatibile con quello di Matteo, che fa affari in giro per il mondo e almpo siede in Parlamento. Dopo 15 anni di attività politica, e un’esperienza di governo, il M5S continua a tenere alta l’asticella dell’etica pubblica: non siamo diventati una struttura di potere o di clientelismo, continuiamo a mettere al centro della nostra azione i bisogni di persone, famiglie e imprese”. Così, in un’intervista a Qn, il leader del Movimento 5 stelle, Giusepperisponde ad una domanda sull’errore che imputa alla segretaria dem nel voler tenere le porte aperte – con il suo “niente veti” – a Matteo. Il leader Iv, tra l’altro, aveva fatto sapere – in estrema sintesi – di avere uncon

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte - un disegno Renzi-Schlein? Il Pd chiarisca - sarebbe grave - Siamo sempre stati autenticamente unitari, ma siamo anche seri nei confronti degli elettori che si aspettano un campo coeso, che sta insieme non solo per vincere, ma soprattutto per governare, condividendo una visione comune e obiettivi chiari. E questo vale tanto più per quanto sta accadendo a Gaza: dopo 12 mesi di sistematico sterminio perpetrato dal Governo Netanyahu va detto senza mezzi ... (Quotidiano.net)

"Ho un progetto con Schlein". "Sarebbe grave". Renzi e Conte mandano all'aria il campo largo - L'ammucchiata si fa sempre più impossibile. Il presidente del M5S sbarra la strada: "Non basta stare insieme solo per vincere". (Ilgiornale.it)

Giuseppe Conte (M5s) : “Un disegno Renzi-Schlein? Il Pd chiarisca - sarebbe grave” - Voterete Agnes in commissione di vigilanza Rai? "Non solo non la voteremo, ma non parteciperemo nemmeno al voto. Io stesso ho incontrato De Pascale qualche giorno fa a Roma, rinnovando il nostro impegno a far parte della coalizione a suo sostegno. Renzi fa sapere di avere un disegno con Schlein e sostiene che lei lo attacca perché vuole tornare a Palazzo Chigi. (Quotidiano.net)