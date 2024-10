Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, bottiglie lanciate contro l’arbitro: scatta il Daspo

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Macerata), 13 ottobre 2024 –di acquaun arbitro edi alcol invece trangugiate fino a far schizzare l’etilometro a valori quattro volte superiori ai limiti di legge. In due hanno rimediato una denuncia da parte della polizia, che al termine delle indagini ha inviato in procura i relativi fascicoli Uno riguarda un 45enne che l’altra notte, durante il servizio di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera organizzato lungo la fascia costiera, è incappato nell’alt delle pattuglie della polizia stradale di Camerino e del commissariato di. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 in via Cavallotti, per un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta una Volvo XC60, finitaun’altra auto in sosta, con danni ingenti per entrambi i veicoli.