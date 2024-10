"Ciao mamma, ho rotto il telefono ed ho cambiato numero": ecco come hanno tentato di truffarmi con un sms (Di domenica 13 ottobre 2024) "Ciao mamma, il mio cellulare è rotto. Puoi scrivermi su WhatsApp al numero indicato qui sotto". Un semplice sms, arrivato al cellulare di una nostra lettrice per comunicare che un ipotetico figlio aveva cambiato il numero di telefono. Peccato che la donna non ha figli e si è accorta subito del Parmatoday.it - "Ciao mamma, ho rotto il telefono ed ho cambiato numero": ecco come hanno tentato di truffarmi con un sms Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ", il mio cellulare è. Puoi scrivermi su WhatsApp alindicato qui sotto". Un semplice sms, arrivato al cellulare di una nostra lettrice per comunicare che un ipotetico figlio avevaildi. Peccato che la donna non ha figli e si è accorta subito del

