Carboni, per Inter e Marsiglia tutto da rifare: l'infortunio fa sfumare un'ipotesi! (Di domenica 13 ottobre 2024) Valentin Carboni, fresco di trasferimento al Marsiglia, resta bloccato dal grave infortunio al ginocchio. L'Inter si vede così sfumare una possibilità. IMPREVISTO – Nella calda estate delle trattative anche il nome di Valentin Carboni, nel suo piccolo, ha tenuto banco. Il giovane attaccante dell'Inter, etichettato come promettente futuro titolare nerazzurro, era stato corteggiato da una serie di club esteri. Tra questi il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, è stato il più determinato ad ottenerlo, con un prestito oneroso di un milione di euro. Un periodo proficuo quello estivo per Carboni, che ha trovato spazio anche nella Nazionale argentina di Lionel Scaloni. Proprio l'Albiceleste, però, non ha portato grande fortuna al giocatore dell'Inter, che solo pochi giorni fa ha subito un grave infortunio al ginocchio.

