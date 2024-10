Ilrestodelcarlino.it - Bus e corse cancellate a Rimini, l’ira di una pendolare: “Rimasta sola di notte in mezzo alla strada”

(Di domenica 13 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, un diritto fondamentale per i cittadini, soprattutto per chi deve muoversi quotidianamente per lavoro. Eppure, quello che sta accadendo, sta mettendo in ginocchio centinaia di pendolari, lasciati sempre più spesso senza mezzi per spostarsi e costretti a soluzioni di fortuna che implicano costi e rischi elevati. Solo ieri, ben 15della linea 4 sono state. Un centinaio in tutto. E non è purtroppo un caso. Tra le vittime di questo disservizio che dura da giorni c’è una donna di 40 anni, infermiera in una casa di riposo di San Mauro Pascoli. “Il taxi è costato 35 euro” “Venerdì sera – racconta – come di consueto sono andatafermata del bus per tornare a casa a Torre Pedrera dopo il turno di lavoro, ma ilnon è mai arrivato. Nessun avviso, nessuna segnalazione.