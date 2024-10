Bimba in imminente pericolo di vita: trasporto da Brindisi a Palermo Aeronautica militare (Di domenica 13 ottobre 2024) Tweet dell’Aeronautica militare: trasporto sanitario urgente appena concluso: un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare ha trasferito una Bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita da Brindisi a Palermo. In volo anche l’equipe medica e i genitori. L'articolo Bimba in imminente pericolo di vita: trasporto da Brindisi a Palermo <small class="subtitle">Aeronautica militare</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Bimba in imminente pericolo di vita: trasporto da Brindisi a Palermo Aeronautica militare Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tweet dell’sanitario urgente appena concluso: un Falcon 900 del 31° Stormo dell’ha trasferito unadi 5 anni indida. In volo anche l’equipe medica e i genitori. L'articoloindida proviene da Noi Notizie..

