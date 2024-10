Barella progetta un rientro in grande stile: Inzaghi da convincere! (Di domenica 13 ottobre 2024) Nicolò Barella continua a lavorare assiduamente per recuperare dall’infortunio. Il centrocampista prepara un piano per un ritorno in grande stile, per il quale dovrà convincere il suo tecnico Simone Inzaghi. MIGLIORAMENTI – Ormai da troppo tempo Nicolò Barella è lontano dal rettangolo verde di gioco. L’infortunio al retto femorale della coscia destra, rimediato nel derby contro il Milan, ha bloccato l’inizio di stagione del centrocampista italiano, rimasto fuori dalla disponibilità di Simone Inzaghi contro Udinese, Stella Rossa e Torino. La sosta per le Nazionali è capitata nel momento migliore per Barella che, seppur sofferente nel dover rinunciare alla sua Italia, ha sfruttato il periodo per lavorare sul suo recupero. Infatti, da Appiano Gentile, dove il centrocampista si allenato in questi giorni, continuano ad arrivare buone notizie sulle sue condizioni. Inter-news.it - Barella progetta un rientro in grande stile: Inzaghi da convincere! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nicolòcontinua a lavorare assiduamente per recuperare dall’infortunio. Il centrocampista prepara un piano per un ritorno in, per il quale dovràil suo tecnico Simone. MIGLIORAMENTI – Ormai da troppo tempo Nicolòè lontano dal rettangolo verde di gioco. L’infortunio al retto femorale della coscia destra, rimediato nel derby contro il Milan, ha bloccato l’inizio di stagione del centrocampista italiano, rimasto fuori dalla disponibilità di Simonecontro Udinese, Stella Rossa e Torino. La sosta per le Nazionali è capitata nel momento migliore perche, seppur sofferente nel dover rinunciare alla sua Italia, ha sfruttato il periodo per lavorare sul suo recupero. Infatti, da Appiano Gentile, dove il centrocampista si allenato in questi giorni, continuano ad arrivare buone notizie sulle sue condizioni.

