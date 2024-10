Barcolana 2024, risultati e classifica: Arca SGR trionfa (Di domenica 13 ottobre 2024) Arca Sgr di Furio e Marta Benussi vince la Barcolana 20124, la regata internazionale giunta quest’anno alla cinquantaseiesima edizione. Seconda posizione invece per Prosecco Doc con Mitja Kosmina al timone. Un vento di 5 nodi accompagna il colpo di cannone che dà il via alla regata con 1757 iscritti. Poche sorprese in avvio. Prosecco e Arca – le favorite della vigilia – danno vita subito ad un duello in testa. Nella prima boa è Arca ad essere in testa, mentre Prosecco fa il giro con 4’45” di ritardo. Più indietro Generali (Jana Germani, reduce da Parigi 2024 al timone), Fiamme Gialle (Paolo Emilio Cian), Msc (Nicholas Groux). Il distacco tra le prime due della classe si riduce alla boa di Miramare. Ma non basta: Arca vince come nella scorsa edizione. Sesta vittoria a Trieste per Furio Benussi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Sgr di Furio e Marta Benussi vince la20124, la regata internazionale giunta quest’anno alla cinquantaseiesima edizione. Seconda posizione invece per Prosecco Doc con Mitja Kosmina al timone. Un vento di 5 nodi accompagna il colpo di cannone che dà il via alla regata con 1757 iscritti. Poche sorprese in avvio. Prosecco e– le favorite della vigilia – danno vita subito ad un duello in testa. Nella prima boa èad essere in testa, mentre Prosecco fa il giro con 4’45” di ritardo. Più indietro Generali (Jana Germani, reduce da Parigial timone), Fiamme Gialle (Paolo Emilio Cian), Msc (Nicholas Groux). Il distacco tra le prime due della classe si riduce alla boa di Miramare. Ma non basta:vince come nella scorsa edizione. Sesta vittoria a Trieste per Furio Benussi.

