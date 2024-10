Inter-news.it - Austria-Norvegia, formazioni ufficiali: Arnautovic sfida Haaland!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) In campo, partita valevole per la Nations League. Diramate ledai due commissari tecnici.dell’Inter presente dal primo minuto e giocherà contro. OGGI TITOLARE – Serata di UEFA Nations League, con la quarta giornata delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. Uno dell’Inter Inter questa sera in campo, ossia nella partita, valevole per la Lega B della competizione. La curiosità, chiaramente, è tutta su Marko, non impiegato da Simone Inzaghi nell’ultimadi Serie A contro il Torino. L’attaccante nerazzurro partirà dal primo minuto, dopo aver fatto panchina contro il Kazakistan ed essere entrato nella ripresa. Di seguito ledella partita. Sfiderà il cyborg del Manchester City Erling-Braut