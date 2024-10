Ilrestodelcarlino.it - "Aumentato anche il caffè"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Il rincaro dei prezzi al supermercato è stato notevole ultimamente – afferma Franco Zamuner –. Mia moglie e io siamo due pensionati, viviamo da soli, e per fortuna non abbiamo mai avuto particolari problemi. Questo ci ha sempre consentito di fare la spesa con tranquillità, senza particolari affanni. A voler esser pignoli, però, mi dispiace proprio del recente aumento del costo del. Ne prendo tre al giorno, com’è mia abitudine da anni e anni, e mi fa un po’ effetto vedere quanto incida maggiormente sulla spesa in generale. Forse proprio perché è uno di quei prodotti che ho tengo sempre sott’occhio e che mi piace scegliere personalmente. Ma ci si adatta".