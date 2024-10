Arresto Alfieri, parla De Luca: "Qualcuno pensa di fare sciacallaggio, fate lavorare i magistrati" (Di domenica 13 ottobre 2024) Durante la Festa dell'Unità del Pd nel Sannio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato il tema dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Franco Alfieri, sindaco di Agropoli e presidente della Provincia di Salerno, arrestato per presunti episodi di corruzione. Salernotoday.it - Arresto Alfieri, parla De Luca: "Qualcuno pensa di fare sciacallaggio, fate lavorare i magistrati" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Durante la Festa dell'Unità del Pd nel Sannio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha affrontato il tema dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Franco, sindaco di Agropoli e presidente della Provincia di Salerno, arrestato per presunti episodi di corruzione.

