Ariosto approda in Estremo Oriente. Successo per il ‘Furioso’ di Vivaldi (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Orlando Furioso di Vivaldi, prodotto dal teatro Comunale Abbado è andato in scena venerdì (con replica ieri) al Daegu Opera House, prestigioso teatro sudcoreano e sede del principale festival operistico del sud est asiatico. Un vasto pubblico (820 persone) ha assistito alla prima esecuzione in Corea del Sud di un’opera lirica del ‘prete rosso’ veneziano. Il teatro Comunale continua nel suo percorso di sviluppo di relazioni e scambi artistici internazionali, con uno sguardo sempre più aperto al mondo e con l’orgoglio di portare all’estero la vitalità della vita culturale ferrarese. Ilrestodelcarlino.it - Ariosto approda in Estremo Oriente. Successo per il ‘Furioso’ di Vivaldi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Orlando Furioso di, prodotto dal teatro Comunale Abbado è andato in scena venerdì (con replica ieri) al Daegu Opera House, prestigioso teatro sudcoreano e sede del principale festival operistico del sud est asiatico. Un vasto pubblico (820 persone) ha assistito alla prima esecuzione in Corea del Sud di un’opera lirica del ‘prete rosso’ veneziano. Il teatro Comunale continua nel suo percorso di sviluppo di relazioni e scambi artistici internazionali, con uno sguardo sempre più aperto al mondo e con l’orgoglio di portare all’estero la vitalità della vita culturale ferrarese.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ariosto approda in Estremo Oriente. Successo per il ‘Furioso’ di Vivaldi - È la prima esecuzione in Corea del Sud. Il sindaco: "Un’opera profondamente connessa a Ferrara". L’Orlando Furioso di Vivaldi, prodotto dal teatro Comunale Abbado è andato in scena venerdì (con ... (ilrestodelcarlino.it)

Eventi 13 ottobre a Bologna e dintorni: San Locca day, il bis di Renato Zero, l’orchestra Senzaspine - Giovani talenti del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria rendono omaggio al canto lirico con arie tratte da “Rigoletto”, “La Traviata”, “Il flauto magico” e “L’Elisir d’amore”. Teatro Mazzacorati ... (bologna.repubblica.it)

Beatrice Venezi: "Riportiamo a Bolzano il grande repertorio musicale italiano" - La giovane e famosa direttrice d'orchestra ha partecipato ai lavori della consulta culturale. Poi visita alla scuola musicale Vivaldi e la presentazione del suo libro su Puccini ... (rainews.it)