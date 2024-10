Alunno colpito da una testata durante la ricreazione: setto nasale fratturato. I genitori valutano le vie legali per mancata vigilanza (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza ha scosso una scuola primaria a Firenze. Un Alunno di quinta è finito al pronto soccorso con il setto nasale fratturato dopo aver ricevuto una testata da un coetaneo durante l'orario scolastico. L'articolo Alunno colpito da una testata durante la ricreazione: setto nasale fratturato. I genitori valutano le vie legali per mancata vigilanza . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza ha scosso una scuola primaria a Firenze. Undi quinta è finito al pronto soccorso con ildopo aver ricevuto unada un coetaneol'orario scolastico. L'articoloda unala. Ile vieper

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il compagno di scuola gli spacca il naso con una testata - Una testata da un compagno di scuola gli ha spaccato il setto nasale. La vittima ha 10 anni e frequenta la quinta in un istituto di Rifredi, proprio come l’aggressore, però in due classi diverse. L’ep ... (firenzetoday.it)

Tfa Sostegno 2025, verso la preselettiva: come superarla? Ecco cosa studiare - Il TFA Sostegno 2025 prevede una prova preselettiva impegnativa. Per superarla, è essenziale studiare alcuni elementi imprescindibili. Cosa studiare? Fondamentale è esercitarsi ma anche riflettere sul ... (tecnicadellascuola.it)

"Parole d'Estate" gli alunni della classe terza media dell'Istituto Valdilana vincono il contest letterario - Si è svolta questa mattina nella Casermetta San Regolo delle Mura urbane, la premiazione del contest letterario "Parole d'Estate" promosso da Adipa – Associazione per la diffusione di piante fra amato ... (lagazzettadilucca.it)