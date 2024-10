Ilrestodelcarlino.it - "A volte io perdo anche i clienti"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Negli anni in zona mare sono stati tolti tantissimi parcheggi per fare spazio alle piste ciclabili - dice Mario Di Remigio, titolare del Ristorante Polo Pasta e Pizza - e viale della Repubblica è spesso chiusa d’estate per manifestazioni o fiere. Durante la stagione estiva è diventato impossibile parcheggiare in zona mare, per fortuna i pesaresi si muovono in bici o con lo scooter, ma per i turisti o chi viene da più lontano è un problema. Capita che il sabato sera chiamino ie dicano che non trovano parcheggio per venire da noi. Sarebbe importante trovare una soluzioneper noi esercenti. Si potrebbepensare di incrementare il servizio navetta dai parcheggi scambiatori".