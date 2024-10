Wta 1000 Wuhan 2024, programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre: finale Sabalenka-Zheng (Di sabato 12 ottobre 2024) Il programma e l’ordine di gioco della giornata di domenica 13 ottobre per il torneo Wta 1000 di Wuhan 2024. Nella città cinese si chiudono le danze con le due finali, che andranno in scena nella mattinata italiana. Prima spazio all’atto conclusivo del doppio, poi sarà la volta di Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng che si sfideranno per il titolo del singolare. Sarà il quarto confronto diretto tra le bielorussa e la giocatrice di casa, che si affrontano per la prima volta fuori dagli Slam. I tre precedenti sorridono tutti a Sabalenka, che non ha mai perso un set vincendo la finale degli Australian Open quest’anno e i quarti di finale delle ultime due edizioni degli US Open. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ile l’didella giornata di13per il torneo Wtadi. Nella città cinese si chiudono le danze con le due finali, che andranno in scena nella mattinata italiana. Prima spazio all’atto conclusivo del doppio, poi sarà la volta di Arynae Qinwenche si sfideranno per il titolo del singolare. Sarà il quarto confronto diretto tra le bielorussa e la giocatrice di casa, che si affrontano per la prima volta fuori dagli Slam. I tre precedenti sorridono tutti a, che non ha mai perso un set vincendo ladegli Australian Open quest’anno e i quarti didelle ultime due edizioni degli US Open.

