Ilnapolista.it - Velasco: «Maradona o Messi? Diego perfino con la cocaina è riuscito a giocare ad altissimi livelli»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Julio, ct dell’Italvolley femminile, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ha fatto una battuta sul confronto. Una battuta che, per chi fosse ancora indeciso tra i due, potrebbe chiarire definitivamente ogni dubbio: «Meglioperché è della mia epoca e aveva una forza di viversi mostruosa ece l’ha però meno forte., come tutti i grandi campioni, coi metodi di adesso, sarebbe migliore. E poi è stato unico,con laad».: «Non credo in quelle frasi tipo ‘se credi puoi’ altrimenti avrei giocato da numero 10 nel La Plata» La sua carriera registra anche una parentesi nel mondo del calcio. e considerazione anche sul mondo del calcio. «L’esperienza nel calcio è stata molto interessante. Anzitutto perché io sono un calciofilo.