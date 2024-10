Valerio Piccolo: “Così Paolo Sorrentino ha scelto il mio brano per ‘Parthenope” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il musicista casertano racconta alla AdnKronos l’incontro col regista partenopeo, che si è innamorato di ‘E sì arrivata pure tu”’, la canzone originale che poi ha scelto come colonna sonora per il suo ultimo film, attualmente nelle sale. L'articolo Valerio Piccolo: “Così Paolo Sorrentino ha scelto il mio brano per ‘Parthenope” proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il musicista casertano racconta alla AdnKronos l’incontro col regista partenopeo, che si è innamorato di ‘E sì arrivata pure tu”’, la canzone originale che poi hacome colonna sonora per il suo ultimo film, attualmente nelle sale. L'articolo: “hail mioper” proviene da Daily Show Magazine.

