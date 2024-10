Università, progetto Dare: oltre 6 milioni di euro per progetti di innovazione sanitaria digitale al Sud (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Università degli Studi di Palermo seleziona proposte progettuali per lo sviluppo di tecnologie abilitanti in ambito sanitario nelle regioni del Mezzogiorno con il bando a cascata del progetto Dare - Digital Lifelong Prevention. L’infoday si terrà mercoledì 16 ottobre, alle 10.30, online sulla Palermotoday.it - Università, progetto Dare: oltre 6 milioni di euro per progetti di innovazione sanitaria digitale al Sud Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’degli Studi di Palermo seleziona proposte progettuali per lo sviluppo di tecnologie abilitanti in ambito sanitario nelle regioni del Mezzogiorno con il bando a cascata del- Digital Lifelong Prevention. L’infoday si terrà mercoledì 16 ottobre, alle 10.30, online sulla

Le infrastrutture oggi spesso sono associate al progetto Pnrr. (Adnkronos) – "Infrastructure Academy è un momento in cui tutti i player del settore si fermano per riflettere sul percorso intrapreso per ragionare e condividere insieme la visione del futuro.

Infrastrutture - Savino (Hilti) : “Andare oltre il progetto - sostenibilità filo conduttore” - Oggi vogliamo andare oltre il progetto, oltre […]. Così l'amministratore delegato Hilti Italia, durante l'Infrastructure Academy di Hilti Italia “Infrastructure Academy è un momento in cui tutti i player del settore si fermano per riflettere sul percorso intrapreso per ragionare e condividere insieme la visione del futuro. (Sbircialanotizia.it)

Infrastrutture - Savino (Hilti) : “Andare oltre il progetto - sostenibilità filo conduttore” - Le infrastrutture oggi spesso sono associate al progetto Pnrr. Oggi vogliamo andare oltre il progetto, oltre il cantiere e avere una visione più end to […]. (Adnkronos) – “Infrastructure Academy è un momento in cui tutti i player del settore si fermano per riflettere sul percorso intrapreso per ragionare e condividere insieme la visione del futuro. (Periodicodaily.com)

Parco della Stazione - ok al progetto esecutivo. Nargi : "Così daremo nuova centralità all’area Est di Avellino" - Prosegue spedito l’iter per la realizzazione del Parco della Stazione di Borgo Ferrovia. La giunta Nargi, su proposta della fascia tricolore di Avellino, ha approvato la progettazione definitiva ed esecutiva da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’ottenimento del... (Avellinotoday.it)