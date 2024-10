Una super cucina da 300mila euro per gli studenti del Clerici (Di sabato 12 ottobre 2024) Lodi, 12 ottobre 2024 – Una nuova cucina super tecnologica per la scuola Clerici di Lodi. È l’ultima novità che hanno trovato i ragazzi della scuola professionale all’inizio dell’anno scolastico. “Il corso di ristorazione ha esiti occupazionali ottimi, al punto che già al quarto anno riusciamo a fare entrare in apprendistato gli studenti”, fanno sapere dall’istituto. Il gioiellino “La cucina è stata costruita da zero - racconta la responsabile di sede Sara Scotti -. Ilgiorno.it - Una super cucina da 300mila euro per gli studenti del Clerici Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lodi, 12 ottobre 2024 – Una nuovatecnologica per la scuoladi Lodi. È l’ultima novità che hanno trovato i ragazzi della scuola professionale all’inizio dell’anno scolastico. “Il corso di ristorazione ha esiti occupazionali ottimi, al punto che già al quarto anno riusciamo a fare entrare in apprendistato gli”, fanno sapere dall’istituto. Il gioiellino “Laè stata costruita da zero - racconta la responsabile di sede Sara Scotti -.

