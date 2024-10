Ucraina: l’unica vittoria è la pace (Di sabato 12 ottobre 2024) La pace è l’unica soluzione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di puntare alla fine della guerra entro il 2025, a conclusione del suo tour europeo che ha avuto come tappa finale Berlino, dove ha ottenuto la promessa di nuovi aiuti e di un sostegno costante da parte della Germania. Il suo piano per Ucraina: l’unica vittoria è la pace L'Identità. Lidentita.it - Ucraina: l’unica vittoria è la pace Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lasoluzione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di puntare alla fine della guerra entro il 2025, a conclusione del suo tour europeo che ha avuto come tappa finale Berlino, dove ha ottenuto la promessa di nuovi aiuti e di un sostegno costante da parte della Germania. Il suo piano perè laL'Identità.

