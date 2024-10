Tennis & Friends, da Al Bano a Bonolis appello vip alla prevenzione (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tra i primi ad arrivare – tra i molti vip attesi questa mattina al Foro italico a Roma, per l’inaugurazione del Villaggio della Salute e dello sport – c’è Al Bano, testimonial storico della manifestazione ‘Tennis & Friends’, appuntamento che coniuga l’attività sportiva e la prevenzione giunta alla 14ma edizione, di cui il ‘Villaggio’ è tra gli appuntamenti più attesi. “Io – ha spiegato all’Adnkronos Salute il cantante – sarò tutti gli anni qua, perché è indispensabile esserci. Bisogna sensibilizzare sempre a favore di mamma salute. L’appello alla prevenzione lo faccio a partire da me stesso e poi a chi vuole ascoltarlo”. Al Bano sottolinea l’importanza di manifestazioni come quella di oggi e invita chi può a fare i controlli offerti. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tra i primi ad arrivare – tra i molti vip attesi questa mattina al Foro italico a Roma, per l’inaugurazione del Villaggio della Salute e dello sport – c’è Al, testimonial storico della manifestazione ‘’, appuntamento che coniuga l’attività sportiva e lagiunta14ma edizione, di cui il ‘Villaggio’ è tra gli appuntamenti più attesi. “Io – ha spiegato all’Adnkronos Salute il cantante – sarò tutti gli anni qua, perché è indispensabile esserci. Bisogna sensibilizzare sempre a favore di mamma salute. L’lo faccio a partire da me stesso e poi a chi vuole ascoltarlo”. Alsottolinea l’importanza di manifestazioni come quella di oggi e invita chi può a fare i controlli offerti.

