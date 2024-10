Sotto il naso dell’Onu 16.000 missili (Di sabato 12 ottobre 2024) Il portavoce della missione che costa mezzo miliardo sostiene di non dovere disarmare Hezbollah. La risoluzione 1701 dice il contrario. Così in 12 mesi partiti 43 razzi al giorno. Laverita.info - Sotto il naso dell’Onu 16.000 missili Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Il portavoce della missione che costa mezzo miliardo sostiene di non dovere disarmare Hezbollah. La risoluzione 1701 dice il contrario. Così in 12 mesi partiti 43 razzi al giorno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscia la notizia - agguato a Fedez : "Sono un cog***e" - cosa gli mettono sotto il naso | Guarda - Viva la sincerità. "Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche", commenta Staffelli un po' malizioso, suggerendo che possa essere stata una scaltra operazione di marketing. "Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli", risponde Fedez, svicolando, "Ma sei un rapper cattivo?", lo incalza ancora lo storico inviato di Ricci. (Liberoquotidiano.it)

Mondragone - come fargliela sotto il naso - L’iniziativa fu rilanciata anche in uno degli interventi dell’AMBC: https://www. È appena il caso di sottolineare ancora una volta che stiamo parlando di attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo stanziale e non mobile. Alcuni cittadini avevano già posto queste domande alla competente ASL, inviando una PEC che non ha avuto alcun riscontro. (Casertanotizie.com)

“L’Iran potrebbe farsi la bomba atomica sotto il nostro naso” - “Yahya Sinwar vuole liberare Gerusalemme dagli ebrei, questa non è solo l’ideologia di Hamas, ma l’obiettivo centrale della sua strategia, costruita attorno ai servizi di intelligence, alla manipol... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)