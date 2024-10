Sorpreso a spacciare marijuana e cocaina al parco, arrestato 26enne (Di sabato 12 ottobre 2024) I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un 26enne di origini albanesi, Sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo è stato fermato nella tarda serata dell'11 ottobre 2024, dopo aver ceduto quasi 15 Modenatoday.it - Sorpreso a spacciare marijuana e cocaina al parco, arrestato 26enne Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sassuolo hannoundi origini albanesi,in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo è stato fermato nella tarda serata dell'11 ottobre 2024, dopo aver ceduto quasi 15

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorpreso con quasi mezzo chilo di droga e uno scooter rubato nel garage : arrestato dai carabinieri a Montesilvano - Nell'ambito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, un giovane di 28 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione. Durante un controllo antidroga eseguito il 9 ottobre in un garage, i carabinieri hanno trovato il giovane uomo in... (Ilpescara.it)

Arrestato ricercato dal luglio scorso : sorpreso dai carabinieri all'esterno di un negozio - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli hanno arrestato a Marano C.G., 33enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. Per lui una condanna di tre anni e poco più di... (Napolitoday.it)

Mercato : sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato - Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di due involucri di cocaina; nei pressi della cassetta del gas, invece, i poliziotti hanno rinvenuto altri 41 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 6 grammi, 3 pezzi di hashish del peso di circa 8 grammi e 545 euro, suddivisi in ... (Puntomagazine.it)

Latina / Sorpreso a rubare un motorino in largo Caduti di Nassiriya - arrestato in flagrante - . L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato […] L'articolo Latina / Sorpreso a rubare un motorino in largo Caduti di Nassiriya, arrestato in flagrante sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. LATINA – Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Latina, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino di anni 34 in Italia senza fissa dimora poiché ... (Temporeale.info)