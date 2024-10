Serie A femminile 2024 25 l’Inter vince a Como | decisiva Cambiaghi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

si conferma imbattuta in. Nella partita valevole per la sesta giornata la squadra nerazzurra ha battuta 1-0 in trasferta ilgrazie ad una rete di, che permette a Bartoli e compagne di salire a quota 14 punti, cinque in più della Roma campione in carica. Nel prossimo turnodovrà vedersela contro la Juventus, prima classificata (15) e impegnata domani nel big match contro le giallorosse all'Allianz Stadium. Vittoria preziosa anche per la Fiorentina che supera 3-1 in trasferta il Sassuolo con le reti di Bonfantini (56?), Severini (61?) e Boquete (69?) in risposta al momentaneo vantaggio neroverde siglato da Chmielinski (8?). I risultati Sassuolo-Fiorentina 1-3 (8? Chmielinski, 56? Bonfantini, 61? Severini, 69? Boquete)-Inter 0-1 (12?