Liberoquotidiano.it - "Scivolo. Mi spezzo la coscia". Al Bano e Romina, disastro all'ingresso sul palco di Tale e quale show | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sapeva di rischiare grosso, Biagio Izzo, in tutti i sensi. L'attore partenopeo e il collega Massimo Bagnato partecipano in coppia a, ilnt-vip del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti in cui i concorrenti (famosi) devono imitare le superstar della musica mondiale. Con qualche colpo di scena. Gli autori per la puntata di venerdì 11 ottobre hanno riservato a Izzo una sfida improba: imitare sua maestàPower, in coppia con l'ormai ex marito AlCarrisi, sulle note della mitica Ci sarà, un "superclassico", per dirla alla Ernia. A complicare il tutto, ovviamente, la difficoltà dell'esecuzione: buona, anche se un po' scolastica, quella di Bagnato. Rivedibile quella di Izzo, che forse però aveva ben altre preoccupazioni in testa.