'Questione di tempo', si presenta al cinema il documentario sulla centrale operativa 118 Romagna (Di sabato 12 ottobre 2024) Ogni giorno la centrale operativa 118 della Romagna gestisce centinaia di chiamate, dietro ognuna delle quali c'è una storia e una situazione che richiede competenza e tempestività. Questo il tema centrale del documentario 'Questione di tempo', prodotto e diretto da Astronauts Production in Riminitoday.it - 'Questione di tempo', si presenta al cinema il documentario sulla centrale operativa 118 Romagna Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ogni giorno la118 dellagestisce centinaia di chiamate, dietro ognuna delle quali c'è una storia e una situazione che richiede competenza e tempestività. Questo il temadeldi', prodotto e diretto da Astronauts Production in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tablet sulle ambulanze con dati condivisi in tempo reale con la centrale operativa : il 118 si potenzia - La rete dell'emergenza urgenza dell'Azienda Usl Toscana nord ovest sta per compiere un importante passo di aggiornamento tecnologico: sono in corso le procedure per aggiornare le funzioni della app 118, usata dagli operatori per effettuare le missioni di emergenza. Ogni singolo mezzo di... (Pisatoday.it)

Maltempo - allerta meteo per mareggiato su Arcipelago e costa centrale - Una veloce perturbazione in transito in Toscana porterà nella giornata di oggi un aumento dell’instabilità. Da domani, sabato 28 settembre, le condizioni meteo saranno in miglioramento, anche se permarranno localmente condizioni instabili e forti venti di libeccio su Arcipelago e costa... (Pisatoday.it)

Maltempo - tempesta Boris su Europa centrale : bilancio sale a 15 morti - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Continua a salire il bilancio delle vittime delle alluvioni causate dal maltempo che ha colpito l'Europa centrale. Almeno 15 le persone che hanno perso la vita a causa della tempesta Boris, la peggiore in Europa dal 1997. (Webmagazine24.it)