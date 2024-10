Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2024: “Donami la Tua presenza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2024: “Donami la Tua presenza” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2024: “Donami la Tua presenza” Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolodeldel 12: “la Tua” proviene da La Luce di Maria.

