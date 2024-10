Paola Egonu torna a casa dopo l’operazione: stimato il tempo di recupero (Di sabato 12 ottobre 2024) Paola Egonu si è sottoposta a un’operazione, a causa di un’infezione alle fosse nasali che non le sta dando tregua. L’opposto di Milano è stata dimessa nella giornata odierna dopo il trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, che è stato eseguito dal Professor Lorenzo Pignataro e dalla sua equipe. L’intervento è perfettamente riuscito e l’attaccante proseguirà ora il suo percorso di convalescenza. La bomber della Nazionale rimarrà fuori dai campi da gioco per qualche settimana. La fuoriclasse veneta aveva già dovuto rinunciare alla disputa della Supercoppa Italiana tra la sua Milano e Conegliano (le venete si sono imposte al tie-break) e alla prima partita di Serie A1. Oasport.it - Paola Egonu torna a casa dopo l’operazione: stimato il tempo di recupero Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)si è sottoposta a un’operazione, a causa di un’infezione alle fosse nasali che non le sta dando tregua. L’opposto di Milano è stata dimessa nella giornata odiernail trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, che è stato eseguito dal Professor Lorenzo Pignataro e dalla sua equipe. L’intervento è perfettamente riuscito e l’attaccante proseguirà ora il suo percorso di convalescenza. La bomber della Nazionale rimarrà fuori dai campi da gioco per qualche settimana. La fuoriclasse veneta aveva già dovuto rinunciare alla disputa della Supercoppa Italiana tra la sua Milano e Conegliano (le venete si sono imposte al tie-break) e alla prima partita di Serie A1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A1 femminile - Paola Egonu torna a casa dopo l'intervento - Si parla del match. Nella giornata odierna la campionessa della Numia Vero Volley Milano è stata dimessa dalla struttura che l'ospitava ed è pronta a fare il conto alla rovescia per il suo rientro in campo. Dopo l'intervento alle fosse nasali eseguito nei giorni scorsi Paola Egonu torna a casa. (Milanotoday.it)

“Egonu non rappresenta l’Italia” : Vannacci rincara la dose dopo lo sfregio del murales dedicato all’atleta. Infuria la polemica - Il dibattito continua, con posizioni fortemente contrastanti. Mentre Vannacci difende le sue affermazioni come verità inconfutabili, molti vedono nelle sue parole un pericoloso strumento di divisione e discriminazione. Leggi anche: Vandalizzato il murale dedicato a Paola Egonu, spray rosa sulla pelle dell’atleta “Quello che dico è vero e gli italiani lo sanno” Vannacci ribadisce che la ... (Thesocialpost.it)

L’abbraccio tra Egonu e Di Gennaro dopo l’oro alle Olimpiadi diventa un murales che celebra l’integrazione - . “A Benevento celebreremo uno dei successi più importanti della storia dello sport italiano, quello della nazionale di volley a Parigi 2024, omaggiandone fino in fondo il messaggio d’integrazione e sintonia multiculturale di cui è portatore: durante Città Spettacolo inaugureremo un murales con un abbraccio tra la campionessa di colore Paola Egonu e la campana Monica De Gennaro, miglior libero ... (Calcioweb.eu)

Ecco le prime informazioni sul ritorno in campo della giocatrice dopo l'intervento chirurgico alle fosse nasali. - La pallavolo italiana attende il ritorno di Paola Egonu, opposto della Numia Vero Volley Milano, dopo un recente intervento chirurgico. (monza-news.it)

Inchiesta Bari, tra gli spiati anche Paola Egonu - Nell’inchiesta sui conti correnti spiati di politici, ministri, magistrati e personaggi famosi spunta anche il nome della pallavolista dell’Imoco ... (tribunatreviso.gelocal.it)

Serie A1 femminile, Paola Egonu torna a casa dopo l'intervento - Inizia il conto alla rovescia per la campionessa della Numia Vero Volley: per il suo rientro si parla della sfida contro Conegliano ma non sono escluse sorprese ... (milanotoday.it)