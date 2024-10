Osimhen riconquista l’Europa: annuncio improvviso dalla Spagna (Di sabato 12 ottobre 2024) Victor Osimhen sta già riuscendo a riconquistare l’Europa dopo un periodo difficile al Napoli: l’ultimo annuncio è arrivato dalla Spagna Il Napoli sembra aver già dimenticato Victor Osimhen. Il capocannoniere della stagione 2022/23, quella in cui è arrivato lo scudetto in Campania, è stato un simbolo unico della magica annata che ha riportato il titolo con Luciano Spalletti in panchina. Lì è entrato nel cuore dei tifosi, ma nel giro di poco tempo anche un successo e un legame del genere è stato sporcato. dalla Spagna fanno il punto sul futuro di Osimhen (LaPresse) – calciomercato.itLa scollatura con il club e Aurelio De Laurentiis è stata evidente per tutta la scorsa stagione, fino all’inevitabile e lunga separazione arrivata la scorsa estate. Calciomercato.it - Osimhen riconquista l’Europa: annuncio improvviso dalla Spagna Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Victorsta già riuscendo aredopo un periodo difficile al Napoli: l’ultimoè arrivatoIl Napoli sembra aver già dimenticato Victor. Il capocannoniere della stagione 2022/23, quella in cui è arrivato lo scudetto in Campania, è stato un simbolo unico della magica annata che ha riportato il titolo con Luciano Spalletti in panchina. Lì è entrato nel cuore dei tifosi, ma nel giro di poco tempo anche un successo e un legame del genere è stato sporcato.fanno il punto sul futuro di(LaPresse) – calciomercato.itLa scollatura con il club e Aurelio De Laurentiis è stata evidente per tutta la scorsa stagione, fino all’inevitabile e lunga separazione arrivata la scorsa estate.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osimhen : se l’Europa non bussa - sarà costretto ad andare in Arabia (Gazzetta) - Altrimenti Victor sarà costretto ad aprire davvero al trasferimento in Arabia Saudita, da dove domenica è arrivata l’offerta ufficiale dell’Al Ahli, pronto a garantire al Napoli 70 milioni per il cartellino del nigeriano. Scrive il quotidiano sportivo con Vincenzo D’Angelo: Il Chelsea, durante l’operazione Lukaku, è tornato a chiedere il numero 9 nigeriano al Napoli, ma non è la soluzione ... (Ilnapolista.it)