Omicidio Mollicone, la Corte cita Pasolini: "Non abbiamo prove" (Di sabato 12 ottobre 2024) Più di 50 pagine per ribadire che non ci sono elementi per ritenere il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie Annamaria ed il loro foglio Marco gli assassini di Serena Mollicone, la liceale di 18 anni scomparsa da Arce il primo giugno 2021 e trovata morta tre giorni più tardi nel bosco Fonte Cupa della vicina Monte San Giovanni Campano. Meno elementi ancora ci sono per ritenere complici i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale. Lo hanno scritto i giudici della I sezione della Corte d'Assise d'Appello di Roma depositando le motivazioni della sentenza con cui il 12 luglio scorso hanno confermato l'assoluzione degli imputati. Tutti erano già stati assolti al termine del primo processo celebrato davanti alla Corte d'Assise di Cassino.

Omicidio Mollicone - i giudici : "Non ci sono prove sui Mottola" - (Adnkronos) – Non ci sono le prove, il movente è "evanescente". Per questo la Corte d'Assise d'Appello di Roma il 12 luglio ha assolto gli imputati nel processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001.

Omicidio Mollicone - i giudici : "Non ci sono prove sui Mottola" - (Adnkronos) – Non ci sono le prove, il movente è "evanescente". Per questo la Corte d'Assise d'Appello di Roma il 12 luglio ha assolto gli imputati nel processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. ''Questa Corte ritiene di non avere le prove della colpevolezza degli odierni imputati, e sa […]

