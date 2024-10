Nuovi autobus per il trasporto pubblico in Campania: la Regione stanzia ulteriori 55 milioni di euro (Di sabato 12 ottobre 2024) La Giunta della Regione Campania ha approvato la riprogrammazione di ulteriori risorse destinate all'acquisto di Nuovi autobus per il trasporto pubblico locale. L’investimento è pari a 55 milioni di euro. Il finanziamento è parte del piano volto a rinnovare e potenziare il parco mezzi, al fine di Salernotoday.it - Nuovi autobus per il trasporto pubblico in Campania: la Regione stanzia ulteriori 55 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La Giunta dellaha approvato la riprogrammazione dirisorse destinate all'acquisto diper illocale. L’investimento è pari a 55di. Il finanziamento è parte del piano volto a rinnovare e potenziare il parco mezzi, al fine di

