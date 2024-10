Ilrestodelcarlino.it - Non si placa la bufera su Start: "I nostri figli lasciati a terra"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Anche in queste ore si sommano le recriminazioni delle famiglie che lamentano disservizi sui bus da e per le scuole. "Sono la mamma di uno studente con abbonamento annuale della linea 149 Ravenna-Cesena – si legge in una segnalazione arrivata al Carlino - I ragazzi di San Zaccaria la mattina prendono il pullman nelle fermate vicino casa e all’uscita devono invece scendere tutti in un’unica fermata, più scomoda. In aggiunta in questo nuovo anno scolastico, spesso in stazione a Cesena non riescono a entrare tutti nel mezzo perché questo è pieno. Alcuni a quel punto prendono il bus successivo, che ha i medesimi problemi con in più il fatto che l’ultima fermata utile in quel caso è a Castiglione, a 10 chilometri da San Zaccaria. Questo crea grosse preoccupazioni quotidiane alle famiglie che non sempre riescono ad avere permessi al lavoro per andare a recuperare ie ansie ai ragazzi".