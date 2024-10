Morto 18enne investito dal treno nel Casertano (Di sabato 12 ottobre 2024) É accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano. Dai primi accertamenti pare si sia trattato di suicidio Forse un suicidio quello avvenuto ieri sera intorno alle 22.30. Un ragazzo, di 18 anni, è stata investito e ucciso da un treno regionale a Sessa Aurunca, nel Casertano. Stando ai primi accertamenti, infatti, il giovane si sarebbe suicidato, gettandosi sotto al treno. Leggi anche–> Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti Sul posto dell’incidente ferroviario sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria di Villa Literno. Il 18enne abitava a Sessa Aurunca, dove era residente, nella frazione di Piedimonte di Sessa. L'articolo Morto 18enne investito dal treno nel Casertano proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Morto 18enne investito dal treno nel Casertano Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) É accaduto a Sessa Aurunca, nel. Dai primi accertamenti pare si sia trattato di suicidio Forse un suicidio quello avvenuto ieri sera intorno alle 22.30. Un ragazzo, di 18 anni, è statae ucciso da unregionale a Sessa Aurunca, nel. Stando ai primi accertamenti, infatti, il giovane si sarebbe suicidato, gettandosi sotto al. Leggi anche–> Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti Sul posto dell’incidente ferroviario sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria di Villa Literno. Ilabitava a Sessa Aurunca, dove era residente, nella frazione di Piedimonte di Sessa. L'articolodalnelproviene da 361 Magazine.

