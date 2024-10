Noinotizie.it - Modugno: sparatoria vicino all’asilo nido In serata

(Di sabato 12 ottobre 2024)ad una scuola dell’infanzia a. Accaduto intorno alle sette di sera in via Verdi. Non si registrano feriti, recuperati alcuni bossoli. Ad avere la peggio, stando a ricostruzioni, un cane. Indagano i carabinieri. La preoccupazione del sindaco. Scrive Nicola Bonasila, sindaco di: Ancora una volta. Ancora nel centro di, questa volta a due passi dal nostro asilo. Alle 19.00. Non a notte inoltrata. L’ennesimaha scosso la nostra città, portando con sé panico e paura. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a questa violenza. È il momento di alzare la voce, di far sentire il nostro disappunto e la nostra determinazione. La parte onesta della nostra città deve reagire. Dobbiamo unirci, denunciare e lottare per un futuro in cui i nostri figli possano crescere in sicurezza e serenità.