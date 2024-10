Spazionapoli.it - Meret, tra rinnovo e addio a parametro zero: cosa sta succedendo con l’agente

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alexpotrebbe rinnovare con il Napoli o lasciare il club a: eccostacondel portiere La stagione di Alexera partita nel migliore dei modi, prima dell’infortunio accorso durante il match contro la Juventus che lo ha tenuto fuori dal campo per le successive sfide con Palermo, Monza e Como. Fatta eccezione per la gara d’esordio con il Verona (dove non ha avuto comunque alcuna colpa sui 3 gol subiti), già dalla sfida con il Modena in Coppa Italia aveva mostrato a tutti che questo poteva essere il suo anno. Anche nella magica stagione dello Scudetto ha saputo lasciare il segno con parate importanti, per poi perdersi come tutti nella terribile scorsa annata, terminata con il decimo posto.