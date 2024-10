LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: vento in calo, a rischio l’avvio della finalissima tra Ineos e New Zealand (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 Ineos Britannia schiera invece al timone Dylan Fletcher e Ben Ainslie, da trimmer Leigh McMillan e Bleddyn Mon, mentre i cyclors saranno Matt Rossiter, David Carr, Matt Cotrel e Ben Cornish. 14:12 Questo l’equipaggio di Team New Zealand: Nathan Outteridge e Peter Burling timonieri, Blair Tuke ed Andy Maloney trimmer. Come cyclors agiranno Cam Webster, Dougal Allan, Louis Crosby ed Hamish Blond. 14:10 Improvviso calo del vento, che adesso spira a poco meno di 6 nodi medi sul campo di regata. Dovrebbe essere soltanto una situazione momentanea. 14:09 Splendida cerimonia Maori che ha accompagnato il dock out dei neozelandesi. Maggiormente moderno invece il modo di caricare i britannici, con un Dj che ha alimentato l’entusiasmo dei supporter inglesi. 14:08 Partenza di race-1 prevista per le 14. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: vento in calo, a rischio l’avvio della finalissima tra Ineos e New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:14Britannia schiera invece al timone Dylan Fletcher e Ben Ainslie, da trimmer Leigh McMillan e Bleddyn Mon, mentre i cyclors saranno Matt Rossiter, David Carr, Matt Cotrel e Ben Cornish. 14:12 Questo l’equipaggio di Team New: Nathan Outteridge e Peter Burling timonieri, Blair Tuke ed Andy Maloney trimmer. Come cyclors agiranno Cam Webster, Dougal Allan, Louis Crosby ed Hamish Blond. 14:10 Improvvisodel, che adesso spira a poco meno di 6 nodi medi sul campo di regata. Dovrebbe essere soltanto una situazione momentanea. 14:09 Splendida cerimonia Maori che ha accompagnato il dock out dei neozelandesi. Maggiormente moderno invece il modo di caricare i britannici, con un Dj che ha alimentato l’entusiasmo dei supporter inglesi. 14:08 Partenza di race-1 prevista per le 14.

