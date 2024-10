Le opposizioni preparano una mozione per 'inchiodare' Stellantis (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Pretendere da Stellantis un serio e credibile progetto industriale che indichi espressamente gli investimenti, i nuovi modelli e le garanzie sotto il profilo produttivo e occupazionale, dal momento che i nostri siti produttivi potrebbero produrre un milione e mezzo di auto e il Governo si e impegnato a farne produrre almeno un milione". È uno dei passaggi della mozione unitaria delle opposizioni per "il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis". Il documento - che sarà presentato all'inizio della prossima settimana - è stato firmato da tutte le forze del centrosinistra, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, fino ad arrivare a Matteo Richetti di Azione. In tutto si tratta di 55 deputati. Agi.it - Le opposizioni preparano una mozione per 'inchiodare' Stellantis Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Pretendere daun serio e credibile progetto industriale che indichi espressamente gli investimenti, i nuovi modelli e le garanzie sotto il profilo produttivo e occupazionale, dal momento che i nostri siti produttivi potrebbero produrre un milione e mezzo di auto e il Governo si e impegnato a farne produrre almeno un milione". È uno dei passaggi dellaunitaria delleper "il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di". Il documento - che sarà presentato all'inizio della prossima settimana - è stato firmato da tutte le forze del centrosinistra, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, fino ad arrivare a Matteo Richetti di Azione. In tutto si tratta di 55 deputati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - Ancora più duro l’intervento di Giuseppe Conte: «Il suo intervento è insoddisfacente e deficitario. «Vi chiediamo – ha aggiunto – stabilità della regolamentazione perché nel nostro settore i tempi sono lunghi, dobbiamo programmare con largo anticipo». «Abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo lavorato molto duramente per fare in modo che le vetture e i componenti che usiamo siano in linea con i ... (Open.online)

Stellantis : Calenda - 'opposizioni unite su proposta e non su protesta' - . Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter. I tempi sono quelli dei politici intrattenitori, delle urla, delle opposte tifoserie. E per quanto tosto e difficile sia questo lavoro continueremo a farlo", continua il leader di Azione. Continueremo a combatterla". Lo capiamo. Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Ciò che è più importante è il fatto che per una volta le opposizioni si siano riunite su una ... (Liberoquotidiano.it)

Mozione delle opposizioni su Stellantis - governo senza coraggio - "Il governo in questi mesi non ha avuto il coraggio di avanzare a Stellantis alcune richieste semplici e chiare. Nella nostra mozione chiediamo", tra le altre cose, "la predisposizione di un pacchetto di iniziative a supporto della filiera produttiva automotive"; l'interruzione del processo di spinta alla delocalizzazione degli investimenti dei fornitori; la cessazione del ricorso al lavoro ... (Quotidiano.net)