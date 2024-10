Quotidiano.net - L’Amarcord del Maestrone: "Scrivo di piccole cose. Sono quelle a fare la Storia"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Guccini, sa che qualcuno ha paragonato il suo nuovo libro a una sorta di Spoon River in prosa? Il, nella sua casa di Pavana percossa dal vento, ride: "Mah, l’antologia di Edgard Lee Masters è molto americana e iomolto modenese. Forse c’è qualche riferimento involontario ma qui ho voluto riunire soltanto ricordi della mia vita". È vero, Così eravamo (edito da Giunti) raccoglie sul filo della memoria cinque racconti ambientati fra il 1952 e il 1962 che il sottotitolo (Giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada) illustra perfettamente. È il decennio che per Francesco va dai 12 ai 22 anni, è il tempo della ricostruzione e della speranza ma anche della miseria e della fatica.