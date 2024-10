Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Astro Boy di Osamu Tezuka in edizione regular e variant

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il personaggio più iconico della storia delsta per arrivare in Italia!J-POPè lieta di annunciare la pubblicazione dell’definitiva diBoy, capolavoro senza tempo di, riconosciuto a livello mondiale come il “Dio del”. Questa nuova, parte integrante della prestigiosashi Collection, rapun evento imperdibile per gli appassionati die per tutti coloro che desiderano riscoprire una delle opere più significative della storia del fumetto giapponese. Con oltre 100 milioni di copie vendute,Boy ha segnato una svolta epocale nel panorama fumettistico mondiale e, grazie alla sua celebre serie animata, ha dato vita a quello che oggi è riconosciuto come il primo vero anime della storia.