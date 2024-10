Inter, Bonolis non ha dubbi: «Nessun nerazzurro deve sentirsi panchinaro. Su Dimarco e Frattesi dico questo…» (Di sabato 12 ottobre 2024) Inter, Bonolis commenta: «Nessun nerazzurro deve sentirsi panchinaro. Su Dimarco e Frattesi dico.». Le dichiarazioni del tifoso A margine di un evento al Foro Italico, il celebre tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport sul momento dell‘Inter: SUL CAMPIONATO – «Mi sono fatto l’idea di una squadra forte come lo era lo scorso anno, Calcionews24.com - Inter, Bonolis non ha dubbi: «Nessun nerazzurro deve sentirsi panchinaro. Su Dimarco e Frattesi dico questo…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024)commenta: «. Su.». Le dichiarazioni del tifoso A margine di un evento al Foro Italico, il celebre tifoso, Paolo, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport sul momento dell‘: SUL CAMPIONATO – «Mi sono fatto l’idea di una squadra forte come lo era lo scorso anno,

