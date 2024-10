Ilfattoquotidiano.it - Il monologo di Crozza sulla sinistra: “Per la Schlein la musica è solo un hobby. Il suo sogno è fare la regista come Veltroni”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizioanalizza il quadro politico attuale della: «Comunque fratelli, ormai siamo arrivati alla terza puntata e avrete notato che dellaparlo poco. Ma si spiega. Perché se è vero che Meloni è una “under-dog” quelli del PD sono “dog abbandonated in the guard-rail”. Diciamo che fin quinon si sono mai visti. Però questa settimana è cambiata la. Ora possiamo dirlolaC’È! C’è andata vicinissimo. No, perché l’articolo della Costituzione che si occupa del Diritto alla Salute è il 32lei si occupa degli “Articolo 31”ha sbagliatodi uno. E comunque, chiariamo, per lalaun, la sua vera passionacciaquello che davvero vuolper il Paese è ben altro. Il suola