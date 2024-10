Il Giugliano piega la Juventus Next Gen, decide Balde. Bianconeri in dieci dal 9' (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Giugliano batte la Juventus Next Gen e conquista la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. La squadra di Valerio Bertotto si assicura il bottino pieno allo Stadio De Cristofaro: un gol di Balde, nelle battute iniziali, decide il match. Quinto successo in Napolitoday.it - Il Giugliano piega la Juventus Next Gen, decide Balde. Bianconeri in dieci dal 9' Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilbatte laGen e conquista la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. La squadra di Valerio Bertotto si assicura il bottino pieno allo Stadio De Cristofaro: un gol di, nelle battute iniziali,il match. Quinto successo in

LIVE – Giugliano-Juventus U23 1-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - LA DIRETTA LIVE DI GIUGLIANO-JUVENTUS U23 Sportface. . La diretta live di Giugliano-Juventus U23, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. it! Mancano pochi minuti al via della partita! The post LIVE – Giugliano-Juventus U23 1-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Giugliano-Juventus U23 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - The post Giugliano-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. Giugliano-Juventus U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

LIVE – Giugliano-Juventus U23 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - LA DIRETTA LIVE DI GIUGLIANO-JUVENTUS U23 Sportface. . La diretta live di Giugliano-Juventus U23, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Alberto De Cristofaro i campani, partiti benissimo con 14 punti nelle prime otto, ospitano i bianconeri, chiamati a una nuova trasferta lunghissima dovuta ai regolamenti della Lega Pro, che hanno iniziato nel ... (Sportface.it)