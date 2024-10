Il debutto della linea Blu di Milano: inaugurano le 13 nuove stazioni. Gli eventi e tutte le fermate (Di sabato 12 ottobre 2024) Inaugurazione oggi, sabato 12 ottobre. Lunghezza 15 chilometri, dalla stazione ferroviaria di San Cristoforo all’aeroporto di Linate. Stiamo parlando della nuova linea metropolitana milanese M4, la linea blu, nella quale i passeggeri potranno salire a partire dalle 13:30. Sono otto le stazioni già aperte nel 2023 alle quali oggi di aggiungono le 13 che completano la linea: Sforza Policlinico (qui lo cambio con la M3), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant’Ambrogio (qui lo scambio con M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri, San Cristoforo Fs (qui lo scambio con il passante ferroviario urbano Trenord). Per assistere alla cerimonia di inaugurazione, l’appuntamento è alle ore 10 in Piazza Tirana dove saranno presenti il sindaco Bebbe Sala, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il prefetto Claudio Sgaraglia. Ilfattoquotidiano.it - Il debutto della linea Blu di Milano: inaugurano le 13 nuove stazioni. Gli eventi e tutte le fermate Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Inaugurazione oggi, sabato 12 ottobre. Lunghezza 15 chilometri, dalla stazione ferroviaria di San Cristoforo all’aeroporto di Linate. Stiamo parlandonuovametropolitana milanese M4, lablu, nella quale i passeggeri potranno salire a partire dalle 13:30. Sono otto legià aperte nel 2023 alle quali oggi di aggiungono le 13 che completano la: Sforza Policlinico (qui lo cambio con la M3), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant’Ambrogio (qui lo scambio con M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri, San Cristoforo Fs (qui lo scambio con il passante ferroviario urbano Trenord). Per assistere alla cerimonia di inaugurazione, l’appuntamento è alle ore 10 in Piazza Tirana dove saranno presenti il sindaco Bebbe Sala, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il prefetto Claudio Sgaraglia.

