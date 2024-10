Lanazione.it - Il bosco nel piatto, funghi prima di tutto. Ristoranti al completo in tutta la Montagna pistoiese

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pistoia, 12 ottobre 2024 – Idellapossono sorridere in questi primi weekend autunnali. Sono molti, infatti, i visitatori che decidono di concedersi un momento in famiglia, in gruppo o in coppia, per assaggiare le prelibatezze create con i prodotti di stagione del. A confermarlo sono gli stessi ristoratori che tracciano così un bilancio momentaneo e guardano con ottimismo al potenziale che il mese di ottobre potrà ancora sprigionare. “In questo periodo – commenta Dario Longo, de Il Focolare – siamo aperti esclusivamente nel fine settimana e riusciamo a tenere alto l’interesse con ingredienti stagionali, primi tra tutti iporcini. Con questi, richiestissimi, prepariamo antipasti, gnocchi di patate di Momigno ai porcini, il cofaccino ai porcini, la nostra specialità, e la pizza ai porcini.