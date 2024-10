Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-0, Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) La Serbia batte 2-0 la Svizzera nel match valido per la terza giornata di Nations League 2024/2025. La squadra di Stojkovic sfrutta l’autorete di Elvedi per portarsi avanti in chiusura di prima frazione. Nel secondo tempo ci pensa il solito bomber Mitrovic (61?) a chiudere i conti per il 2-0 finale. Serbia che si conferma al terzo posto con 4 punti nel girone che vede Spagna prima a 7 e Danimarca seconda a 6. Svizzera ultima a 0 punti. Rivedi gol e Highlights della sfida. Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-0, Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Labatte 2-0 lanel match valido per la terza giornata di. La squadra di Stojkovic sfrutta l’autorete di Elvedi per portarsi avanti in chiusura di prima frazione. Nel secondo tempo ci pensa il solito bomber Mitrovic (61?) a chiudere i conti per il 2-0 finale.che si conferma al terzo posto con 4 punti nel girone che vede Spagna prima a 7 e Danimarca seconda a 6.ultima a 0 punti. Rivedi gol edella sfida.e gol2-0,) SportFace.

