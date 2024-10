Guerra Israele-Hamas:Ritrovati documenti segreti che mostrano come Hamas ha ingannato Israele (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo quanto riportato dal New York Times, Hamas aveva inizialmente previsto di iniziare un'invasione su larga scala contro Israele nell'autunno del 2022, ma l'attacco è stato poi posticipato al 7 ottobre dell'anno scorso per tentare di ottenere il sostegno dell'Iran e di Hezbollah. Questa informazione emerge dai verbali di incontri segreti di Hamas, scoperti dalle forze israeliane durante le operazioni a Gaza. Per oltre due anni, Yahya Sinwar che si nasconde nel sottosuolo della Striscia di Gaza e che si fa scudo di un numero imprecisato di ostaggi, si è riunito con i principali comandanti di Hamas per pianificare quello che speravano sarebbe stato l'attacco più distruttivo e destabilizzante contro Israele nella storia del gruppo, che dura ormai da quattro decenni. Panorama.it - Guerra Israele-Hamas:Ritrovati documenti segreti che mostrano come Hamas ha ingannato Israele Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo quanto riportato dal New York Times,aveva inizialmente previsto di iniziare un'invasione su larga scala contronell'autunno del 2022, ma l'attacco è stato poi posticipato al 7 ottobre dell'anno scorso per tentare di ottenere il sostegno dell'Iran e di Hezbollah. Questa informazione emerge dai verbali di incontridi, scoperti dalle forze israeliane durante le operazioni a Gaza. Per oltre due anni, Yahya Sinwar che si nasconde nel sottosuolo della Striscia di Gaza e che si fa scudo di un numero imprecisato di ostaggi, si è riunito con i principali comandanti diper pianificare quello che speravano sarebbe stato l'attacco più distruttivo e destabilizzante contronella storia del gruppo, che dura ormai da quattro decenni.

