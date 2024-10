Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot: ecco Optimus, l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto (Di sabato 12 ottobre 2024) Verrà messo sul mercato a un prezzo tra i 20mila e i 30mila dollari Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. Elon Musk all'evento We robot presenta Optimus, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare Sbircialanotizia.it - Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot: ecco Optimus, l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Verrà messo sul mercato a un prezzo tra i 20mila e i 30mila dollari Un battaglione diine persomiglianti a esseri umani che sfilano sul palco.all'evento Wepresenta, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Il robot selvaggio’ arriva in sala. I doppiatori : “La tecnologia non è nemica - dipende tutto da come la usiamo” - Al centro del film d'animazione targato Dreamworks il legame tra natura e tecnologia Le pagine del romanzo illustrato ‘The Wild Robot' di Peter Brown prendono vita sul grande schermo ne ‘Il robot selvaggio’ di Chris Sanders, dal 10 ottobre nelle sale Italiane e in anteprima il 29 settembre e il 6 ottobre con Universal Pictures. (Sbircialanotizia.it)

Da torneria a ditta di automazione : "I nostri robot in tutto il mondo" - Per descrivere la filosofia aziendale avete coniato il termine "Knittitude". Il nostro core business sono gli accessori a maglia. Col fondatore Filippo Bracci abbiamo iniziato la progettazione e produzione di accessori moda e abbigliamento in maglieria e tessuto, cappelli, sciarpe, guanti e altro, private label. (Ilrestodelcarlino.it)

Questo robot da cucina fa tutto da solo. Piatti pronti senza muovere un dito - Tineco, nota per le macchine lavapavimenti, ha fatto debuttare all’IFA una serie di robot da cucina totalmente automatici destinati sia al mercato domestico sia al mercato della ristorazione professionale. ... Leggi tutto . (Dday.it)

Questo robot da cucina fa tutto da solo. Piatti pronti senza muovere un dito - Tineco, nota per le macchine lavapavimenti, ha fatto debuttare all’IFA una serie di robot da cucina totalmente automatici destinati sia al mercato domestico sia al mercato della ristorazione professionale. ... Leggi tutto . (Dday.it)